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أمطار رعدية غزيرة على معظم المناطق بدءًا من الغد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
أمطار رعدية غزيرة على معظم المناطق بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

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أما مكة المكرمة فتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء وتعاود الهطول يوم الجمعة.

ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

رياح نشطة وأتربة

وأضاف المركز أنه يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة، نجران، والرياض والمدينة المنورة، وذلك بدءًا من غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

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