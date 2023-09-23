Icon

4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق Icon نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا Icon رونالدو: السعودية بلد جميلة ودوري روشن يتطور للأفضل Icon إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية Icon 12 فعالية احتفالًا باليوم الوطني في المدارس Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة السابعة Icon ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل Icon الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وأتربة

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة,كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران, في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية

بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية

للمرة الثانية.. “سالك” تزيد من حصتها في “نادك” إلى 38.65%

للمرة الثانية.. “سالك” تزيد من حصتها في “نادك” إلى 38.65%

حركة الرياح السطحية

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس
آخر الاخبار

الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس

آخر الاخبار
طائر صغير يحول طائرة استعراض إيطالية لكتلة لهب
غرائب

طائر صغير يحول طائرة استعراض إيطالية لكتلة...

غرائب
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم
هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية
الرياضة

هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية

الرياضة
الشاعر اليمني العشاري في اليوم الوطني: عهد الجدود عاد في ثوب جديد
السعودية اليوم

الشاعر اليمني العشاري في اليوم الوطني: عهد...

السعودية اليوم
جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي
الرياضة

جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد...

الرياضة
5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر
السعودية اليوم

5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على...

السعودية اليوم
إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية ومطروح
العالم

إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية...

العالم