Icon

حملة لمواجهة تسربات المياه داخل المنازل Icon مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر Icon انخفاض أرباح كير الدولية إلى 1.3 مليون ريال بنسبة 80.5% Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة سبتمبر Icon “أماك” تودع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين Icon برنامج أمني خليجي شامل للنساء بـ السجون Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.90 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon أمطار متفاوتة مع اقتراب فصل الخريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وضباب

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضباب ورياح نشطة

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

قد يهمّك أيضاً
تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين

تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

وأشار التقرير إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الاوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي
الرياضة

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

الرياضة
ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024
العالم

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

العالم
المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية
الرياضة

المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة...

الرياضة
48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر
الرياضة

48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى...

السعودية اليوم
فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس
العالم

فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في...

العالم
لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان
السعودية اليوم

لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي...

السعودية اليوم