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لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

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حالة الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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