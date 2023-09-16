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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

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حالة الخليج العربي

ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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