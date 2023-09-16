4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا اليوم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال وثلاثية الفتح الفروقات بين إصدارات آيفون 15 الجديدة لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.
ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.