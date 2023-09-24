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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المترونصف وتصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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