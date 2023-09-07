إجازة اليوم الوطني في تداول 24 سبتمبر وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد ومحمد صلاح بـ فترة الانتقالات الصيفية أوضاع كارثية في مختلف ولايات دارفور توضيح بشأن التقديم على حج 1445 أمطار رعدية ورياح وسيول على معظم المناطق بدءًا من السبت اتهامات روسية لأمريكا بالتخطيط لاغتيال قيادات النيجر
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.
وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.
ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.
وأضاف المركز أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل) من يوم السبت وحتى الثلاثاء وقد تصل إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين المقبلين، أما على المدينة المنورة فتهطل على (الأجزاء الجنوبية منه، المهد، وادي الفرع، بدر، والعيص)، وذلك بدءًا من بعد غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.
وتوقع المركز أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة (القنفذة، الليث، خليص، بحرة، الموية، الخرمة، رنية، وتربة) ، من يوم السبت إلى الثلاثاء، أما على نجران (بدر الجنوب) من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء.
ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.