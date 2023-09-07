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أمطار رعدية ورياح وسيول على معظم المناطق بدءًا من السبت

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
أمطار رعدية ورياح وسيول على معظم المناطق بدءًا من السبت
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

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ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.

رياح نشطة وأتربة

وأضاف المركز أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل) من يوم السبت وحتى الثلاثاء وقد تصل إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين المقبلين، أما على المدينة المنورة فتهطل على (الأجزاء الجنوبية منه، المهد، وادي الفرع، بدر، والعيص)، وذلك بدءًا من بعد غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع المركز أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة (القنفذة، الليث، خليص، بحرة، الموية، الخرمة، رنية، وتربة) ، من يوم السبت إلى الثلاثاء، أما على نجران (بدر الجنوب) من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

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