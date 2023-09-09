Icon

أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء Icon سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين Icon البيئة: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء ملكية الإبل غير المرقمة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي Icon بمشاركة ولي العهد.. انتهاء الجلسة الأولى لاجتماعات قمة مجموعة العشرين Icon السعودية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال Icon ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين Icon منتخب البرتغال يهزم سلوفاكيا في عقر دارها Icon الجماهير: 3 لاعبين وراء خسارة منتخب السعودية ضد كوستاريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وأتربة

أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

حالة مطرية على المدينة

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات المهد ووادي الفرع والعيص، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

قد يهمّك أيضاً
الفتح يتعاقد مع دجانيني رسميًا

الفتح يتعاقد مع دجانيني رسميًا

الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات

الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها...

كما نبّه المركز من موجة حارة على محافظة العيص, تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من ( 47 – 48 ) درجة مئوية تستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية
الرياضة

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن...

الرياضة
مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد
الرياضة

مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال...

الرياضة
كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني
العالم

كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره...

العالم
رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة
السعودية اليوم

رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة

السعودية اليوم
الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

محمد بن سلمان
خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله
حصاد اليوم

خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

حصاد اليوم
تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض
السعودية اليوم

تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض

السعودية اليوم