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مصحوبة برياح شديدة السرعة وسيول

أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ في الساعة الـ 3 عصرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءَ، والتي يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

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