الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موسم الرياض يرسم خططاً مستقبلية تواكب التطورات العالمية زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا ابتكار شيء جديد طريقك إلى الثراء الكبير في أسرع وقت مدني الرياض يحرر قدم طفل علقت بمكبر صوت الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين توضيح من حساب المواطن بشأن دعم العاطل
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ في الساعة الـ 3 عصرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءَ، والتي يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.