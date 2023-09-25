جداول الحصص الدراسية للأسبوع السادس لجميع المراحل التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 175 فعالية في الجوف احتفاءً باليوم الوطني السعودية تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضة شاملة ومستدامة أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في عسير تؤثر على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وحذر من تأثير الأمطار الغزيرة في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وصمد، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.