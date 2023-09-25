أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في عسير تؤثر على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وحذر من تأثير الأمطار الغزيرة في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وصمد، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.