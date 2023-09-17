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وسط تحذيرات مركز الأرصاد

أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة على 4 مناطق

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة على 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع  المركز الوطني للأرصاد  استمرار هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح هابطة على عدد من المناطق.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” إن الأمطار المتوسطة والغزيرة مستمرة على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتكون مصحوبة بالرياح الهابطة شديدة السرعة المثيرة للأتربة والغبار.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

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