أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق

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كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد والتيارات الهابطة على عدد من المناطق.
وتضمنت المناطق كلًا من أجزاء من مناطق جازان، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف والأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة) وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم/ استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.