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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

أمطار غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة على 9 مناطق

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
أمطار غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة على 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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