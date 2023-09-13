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أمطار غزيرة وبرد وسيول وضباب على 5 مناطق

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
أمطار غزيرة وبرد وسيول وضباب على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئين الأوسط و الجنوبي تصل إلى من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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حالة الخليج العربي

، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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