أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على محافظة أملج

هطلت، اليوم الخميس، أمطار غزيرة وحبات برد على مركزي الرويضات وشثاث بمحافظة أملج.

ووثق مقطع فيديو هطول الأمطار وحبات البرد الكثيفة مع سماع صوت الرعد وذلك بمركز شثات بمحافظة أملج بمنطقة تبوك.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية بدءًا من الغد

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، استمرار فرص هطول أمطار رعدية على معظم المناطق، اعتبارًا من يوم غد الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشملت التوقعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ الساعة ومثيرة للأتربة والغبار وجربان للسيول وتساقط البرد.