أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات 4 مناطق شكاوى من استهتار سائقي الشاحنات هربًا من ساهر والمرور يتفاعل قمة العشرين مثالًا.. السعودية تجني اليوم ثمار ما زرعه ولي العهد الرياض اعتمدت سياسات المصلحة الوطنية قبل كل شيء الأمطار تدمر 50 منزلًا في السودان السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لـ 2024 Apple تطلق ساعة ذكية صديقة للبيئة خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية تسلل الجسيمات البلاستيكية إلى كامل أعضاء الجسم رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف الحصيني أن الأمطار المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.
كما توقع الحصيني أن تؤثر بقايا العاصفة دانيال على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وشمالها بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى شبه غزيرة مع سيول.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.