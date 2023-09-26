أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق بدء التسجيل في معسكرات LLM لتطوير مهارات 800 كفاءة وطنية شابة سماهر الرويلي من بائعة حديد إلى مطورة عقارية في طريف برعاية وزير الإعلام.. الإذاعة والتلفزيون تحتفي بإطلاق قناة السعودية الآن لقطات لتطورات الأعمال في مبنى بوليفارد هول مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة أُحد مؤشرات قوية تؤيد فوز ترامب بترشيح الجمهوريين لانتخابات 2024 دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف الحصيني أن الأمطار المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء من المدينة المنورة، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات تسبقها برياح نشطة ومغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.