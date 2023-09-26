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تتراوح من خفيفة إلى شبه غزيرة

أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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وأضاف الحصيني أن الأمطار المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء من المدينة المنورة، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

 

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