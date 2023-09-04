أمطار متفاوتة مع اقتراب فصل الخريف

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد بنسبة أقل من الأيام الماضية بعدة مناطق، مع دخول فصل الخريف الذي بقى عليه يومين وفقًا لحسابات العرب.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الأمطار تؤثر على أجزاء متفرقة من جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة واليمن وتسبقها برياح نشطة ومغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.