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تتراوح من خفيفة إلى شبه غزيرة

أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة واليمن وسلطنة عُمان، تسبقها برياح نشطة مغبرة.

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من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

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