أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والتي تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات تسبقها برياح نشطة مغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.