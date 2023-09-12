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تتراوح من خفيفة إلى غزيرة

أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 5 مناطق

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ صباحاً
أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 5 مناطق.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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