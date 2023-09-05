أمطار مدينة يونانية خلال 10 ساعات بمجموع أمطار الرياض في 6 سنوات

كشفت تقارير إعلامية أن شبح التقلُبات الجوية الحادة لا يزال يُخيّم على اليونان، خصوصًا وأن المعلومات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات تُشير إلى استمرار سيطرة الأحوال الجوية غير المُستقرة، وتشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار بغزارة عالية على العديد من المناطق.

أمطار قياسية

وسجّلت مدينة زاكورة باليونان هطول أمطار قياسية بلغ منسوبها 645 ملم خلال 10 ساعات فقط، وهي ذات الكمية التي تهطل على العاصمة السعودية الرياض خلال 6 أعوام كاملة! أو ما يهطل على العاصمة الأردنية عمّان خلال عام كامل، ما تسبب بموجة فيضاناتٍ عارمة، وفقًا لطقس العرب.

تفسير علمي

علميًّا، اشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية وقبته الحرارية على أنحاء واسعة من غرب ووسط القارة الأوروبية تسبب بحدوث موجة حارة قوية على تلك المناطق، وعلى جانبي هذا المرتفع اندفعتا موجتين علويتين إحداها على إسبانيا وشمال غرب إفريقيا وأدت إلى حدوث اضطرابات جوية شديدة وفيضانات، في حين اندفعت الأخرى لوسط البحر الأبيض المُتوسط، وها هي تؤثر على دول البلقان واليونان بأمطار شديدة الغزارة وفيضانات عارمة.