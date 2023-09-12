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أمطار وبرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
أمطار وبرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد السعودية أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

وقال الحصيني في منشور عبر منصة إكس: حسب النماذج العددية للطقس، متوقع إن شاء الله الثلاثاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأضاف: تمتد إلى تهامة من تلك المناطق وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من اليمن وتسبق برياح نشطة ومغبرة.

برد وسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

 

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