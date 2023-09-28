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ومحافظاتها الحناكية والعلا والعيص وخيبر

أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة ومحافظاتها الحناكية والعلا والعيص وخيبر.

وتبدأ الحالة اليوم بداية من الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً، بحسب المركز.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أمس الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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