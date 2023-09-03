مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين أمطار وسيول وبرد في الطائف ولقطات للأجواء صفقة كاراسكو تعوض عثرات الشباب السعودي تحركات جديدة لمجموعة بريكس من أجل مواجهة الدولار كوكب الزهرة يزين سماء السعودية فجرًا الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا الكونجرس يستعد للتصويت على عزل بايدن رياضة وسياحة وسينما.. القوة الناعمة تحلق باسم السعودية إلى آفاق عالمية نادي الفتح: فراس البريكان أصر على الرحيل رغم التجديد له
غمرت الأمطار الغزيرة والسيول الطائف اليوم، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني باتخاذ الحيطة والحذر، وسط توقعات باستمرار الهطول حتى الجمعة القادمة.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر منص إكس، حيث وثق عدد من المواطنين مشاهد هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول.
على صعيد آخر، رصدت الكاميرات روعة المنظر بمرتفعات الهدا بمحافظة الطائف، إذ غطت الغيوم الجبال والمرتفعات، وصاحبها هطول أمطار غزيرة بلمعان الرعود التي لاقت استحسان الأهالي والزوار على توثيقها والاستمتاع بها.
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.
🔴 فيديو مباشر
سيول وادي العرج شرق #الطائف
الأحد ١٨ صفر ١٤٤٥هـ
3 سبتمبر 2023 م
من | ابويزن الرقيب
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. pic.twitter.com/baWERHWOFx
— طقس (@tqqs) September 3, 2023
من صواعق #الطائف قبل قليل ⚡️#الطايف_الان #مكه_الان #طقس_العالم #Taif KSA ‼️ pic.twitter.com/zeUwzcGY5m
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 3, 2023
#الطايف_الان
الأمطار التي تشهدها محافظة الطائف الآن pic.twitter.com/iG9STZMSjR
— محافظة الطائف (@gov_taif) September 3, 2023
#فيديو 🎥
أمطار #الطائف_الان
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تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/biqza4fknO
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 3, 2023
🔴 فيديو
المطر والبرد في #الطايف_الان
الأحد ١٨ صفر ١٤٤٥هـ
3 سبتمبر 2023 م
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. pic.twitter.com/VbINR3bMt4
— طقس (@tqqs) September 3, 2023
هطول أمطار غزيرة على #الطائف غرب #السعودية
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/jo0c2CIFb2
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 3, 2023
هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على #الشفا بمحافظة #الطائف pic.twitter.com/VETEU9hHpB
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 3, 2023