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ابتعد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية

أمطار وسيول وبرد في الطائف ولقطات للأجواء

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
أمطار وسيول وبرد في الطائف ولقطات للأجواء
المواطن - فريق التحرير

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غمرت الأمطار الغزيرة والسيول الطائف اليوم، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني باتخاذ الحيطة والحذر، وسط توقعات باستمرار الهطول حتى الجمعة القادمة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منص إكس، حيث وثق عدد من المواطنين مشاهد هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول.

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البرق وقمم الهدا

على صعيد آخر، رصدت الكاميرات روعة المنظر بمرتفعات الهدا بمحافظة الطائف، إذ غطت الغيوم الجبال والمرتفعات، وصاحبها هطول أمطار غزيرة بلمعان الرعود التي لاقت استحسان الأهالي والزوار على توثيقها والاستمتاع بها.

استمرار الهطول للجمعة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

أمطار ورياح

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.

 

 

 

 

 

 

 

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