أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف؛ مشيرة إلى أن إفساح الطريق ينقذ حياة آخرين.

وقالت أمن الطرق عبر حسابها بمنصة “إكس”: “مركبات الطوارئ تقوم بمهمة إنسانية، فلا تكن سببًا في تعطيلها أو إرباك قائدها” ودعت قائدي المركبات للتوقف عن تتبع سيارات الإسعاف.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الهلال الأحمر، أهمية إفساح الطرق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الكثير من الأرواح، موضحة الخطوات الصحيحة لإفساح الطرق كما يلي:

خطوات إفساح الطرق

ـ في حالة إذا كانت الحركة مرورية سالكة، أفسح المسار الأيسر.

ـ في حالة إذا كان الطريق مكونًا من مسارين، أفسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

ـ أما في حالة إذا كان الطريق مكونًا من 3 مسارات أو أكثر، وتكون المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، والمركبات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار.