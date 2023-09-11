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دعت لعدم تعطيلها أو إرباك قائدها

أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف؛ مشيرة إلى أن إفساح الطريق ينقذ حياة آخرين.

وقالت أمن الطرق عبر حسابها بمنصة “إكس”: “مركبات الطوارئ تقوم بمهمة إنسانية، فلا تكن سببًا في تعطيلها أو إرباك قائدها” ودعت قائدي المركبات للتوقف عن تتبع سيارات الإسعاف.

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وفي وقت سابق، أكدت هيئة الهلال الأحمر، أهمية إفساح الطرق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الكثير من الأرواح، موضحة الخطوات الصحيحة لإفساح الطرق كما يلي:

خطوات إفساح الطرق

ـ في حالة إذا كانت الحركة مرورية سالكة، أفسح المسار الأيسر.

ـ في حالة إذا كان الطريق مكونًا من مسارين، أفسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

ـ أما في حالة إذا كان الطريق مكونًا من 3 مسارات أو أكثر، وتكون المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، والمركبات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار.

 

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