ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية بروميديكس تحصل على 5 ملايين ريال تمويل لسداد فواتير الموردين الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل برواتب تصل لـ 26 ألف ريال هل تؤثر القضايا السياسية على قمة العشرين؟ ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية
أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف؛ مشيرة إلى أن إفساح الطريق ينقذ حياة آخرين.
وقالت أمن الطرق عبر حسابها بمنصة “إكس”: “مركبات الطوارئ تقوم بمهمة إنسانية، فلا تكن سببًا في تعطيلها أو إرباك قائدها” ودعت قائدي المركبات للتوقف عن تتبع سيارات الإسعاف.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة الهلال الأحمر، أهمية إفساح الطرق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الكثير من الأرواح، موضحة الخطوات الصحيحة لإفساح الطرق كما يلي:
ـ في حالة إذا كانت الحركة مرورية سالكة، أفسح المسار الأيسر.
ـ في حالة إذا كان الطريق مكونًا من مسارين، أفسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار.
ـ أما في حالة إذا كان الطريق مكونًا من 3 مسارات أو أكثر، وتكون المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، والمركبات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار.