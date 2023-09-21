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رؤية 2030 تخلق واقعاً جديداً

أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا من أولويات محمد بن سلمان

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا من أولويات محمد بن سلمان
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت عناوين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قناة fox news الأمريكية، الصحف والقنوات والمواقع العربية والعالمية.

أولويات ولي العهد

ويؤكد المراقبون، أن أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا وتنميته الاقتصادية ورفاهه الاجتماعي يقع ضمن أولويات ولي العهد الذي لطالما عبّر عن ذلك بالفعل لا بالقول، وهو ما يعكسه بكل وضوح المستويات المُتقدمة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

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رؤية 2030 تخلق واقعاً جديداً

أيضا يؤمن ولي العهد بدور المواطن الأساسي في تنفيذ رؤية 2030 التي خلقت واقعًا جديدًا وحققت إنجازات تُحاكي تطلعات الشعب السعودي في أمنه واقتصاده وتعليمه وصحته ومعيشته ورفاهه الاجتماعي.

كذلك أسهمت رؤية 2030 في تعزيز حقوق المواطنة وقيمة الأفراد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي مبادئ راسخة أسهمت رؤية 2030 ، وهو ما تؤكده زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة لـ36% بأكثر من ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات.

القضاء على التطرف والفساد

أيضا فإن نجاح المملكة في القضاء على التطرف والفساد في وقت قياسي، يعكس ثبات الإرادة السياسية والتزامها الكامل في ردع التهديدات والتحديات التي تؤثر على أمن الوطن وتقوّض تنميته.

ويأتي تأكيد ولي العهد أن استثمار المملكة في الرياضة من أجل إسعاد شعبها وليس لإرضاء العالم، وهو امتداد لنهجها الثابت في سيادية قراراتها الداخلية وأنها تُبنى وتُراعي وتستهدف في المقام الأول والأخير مصالح الشعب السعودي.

المملكة ستظل ثابتة على مبادئها

ويؤكد حوار ولي العهد، أن المملكة كانت ولا تزال وستظل ثابتة على مبادئها مُعتزة بقيمها مُحافظةً على ثوابتها الدينية وهو ما عبّر عنه سمو ولي العهد من خلال تأكيده على الخصوصية الدينية للدولة الأمر الذي يستحيل معه إنشاء دور عبادة علنية لغير الدين الإسلامي.

أيضا ترفض المملكة بشكل قاطع فرض أي وصاية على نظامها القضائي أو الأحكام الصادرة عن محاكمها، وكما أنها تحترم قضاء الدول الأخرى فعلى الآخرين احترام قضائها.

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