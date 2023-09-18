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وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار

أمواج ضخمة تغرق شوارع كيب تاون

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
أمواج ضخمة تغرق شوارع كيب تاون
المواطن - فريق التحرير

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تسبب مد قوي ورياح عاتية في حدوث أمواج ضخمة على السواحل السياحية القريبة من كيب تاون، وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، متجاوزة السدود البحرية لتغمر شوارع ومنازل في بعض الأماكن.

تأثير الأمواج

وقضت امرأة تبلغ 92 عامًا بسبب سوء الأحوال الجوية الذي بدأ السبت، وفق ما أفاد كريغ لابينون، الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري لوكالة فرانس برس الأحد.

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وفاجأت المياه الزبائن باندفاعها عبر النوافذ، في مطعم على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية صيد تقع في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترا من كيب تاون.

وروت أسيماهلي دانييلز، وهي نادلة تبلغ 26 عامًا ما زال بدني مقشعرّا.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة في شوارع بلدات قرب كيب تاون تجرف حاويات نفايات وسيارات متوقفة السبت.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن سواحل البلاد الممتدة على ثلاثة آلاف كيلومتر حتى الاثنين. ودعت أجهزة الطوارئ إلى الحذر وأغلقت الكثير من الشواطئ في المنطقة.

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