“أميانتيت” توصي بزيادة رأس المال 346 مليون ريال

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أعلنت شركة “أميانتيت” العربية السعودية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية كما يلي:
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه هو 346,500,000.
أما عن أسباب الزيادة فأوضحت الشركة، أن الهدف هو تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.