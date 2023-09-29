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رقم 33 في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها

أمين معلوف أول عربي ينتخب أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
أمين معلوف أول عربي ينتخب أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة
المواطن - فريق التحرير

أصبح الكاتب اللبناني أمين معلوف أول شخصية عربية تتولى منصب أمين عام الأكاديمية الفرنسية العريقة مدى الحياة، كما أنه أول شخصية في العالم من أصول غير فرنسية التي تتولى هذا المنصب الذي ظل حكرًا على المواطنين الفرنسيين منذ عام 1634م.

منافسة محمومة

وتنافس شخصان فقط على هذا المنصب المرموق، وهما معلوف والكاتب الفرنسي جان كريستوف روفان، وبعد اقتراع جرى بعد ظهر يوم أمس الخميس أُعلن عن فوز الكاتب الفرنسي من أصل لبناني بمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية، بأغلبية 24 صوتًا مقابل 8 لروفان.

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وسيشغل معلوف المنصب خلفًا للمؤرخة إيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي، وهو الأمين العام رقم 33 في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها.

مسيرة أمين معلوف

وُلد معلوف، سنة 1949، وعايش الحرب الأهلية اللبنانية، قبل أن يهاجر إلى باريس مع أبنائه، ويعمل بها في مجلة “النهار العربي” والمجلة الفرنسية “جون أفريك”.

وفي عام 2016، حصل على لقب شخصية العام الثقافية، في الدورة العاشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، كما فاز أيضًا بجائزة غونكور المرموقة.

وأصدر معلوف إنتاجات غزيرة منها “الحروب الصليبية كما رآها العرب”، و”ليون الإفريقي” و”سمرقند” و”حدائق النور”، فضلًا عن روايات كثيرة معاصرة قارب فيها إشكالات الهوية والأديان والصراعات.

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