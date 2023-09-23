أنشطة تفاعلية للدفاع المدني خلال احتفائه باليوم الوطني الـ 93

تواصل وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني، مشاركتها في فعاليات (عز الوطن 2)، التي انطلقت في واجهة روشن بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 – 24 سبتمبر 2023 م احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ (93) للسعودية، بمشاركة منسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية.

أنشطة وعروض تفاعلية

ويضم جناح الدفاع المدني ركن الأنشطة التفاعلية وركن الآليات القديمة التراثية وركن الآليات الحديثة والعروض التفاعلية التوعوية، التي حظيت باهتمام وإعجاب زوار (عز الوطن 2) من المواطنين والمقيمين والزوار.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.