سباعية لـ بايرن ميونخ ضد بوخوم أنشطة تفاعلية للدفاع المدني خلال احتفائه باليوم الوطني الـ 93 جولات مكثفة على المنشآت للرقابة على تخفيضات اليوم الوطني مسيرة الخيول العربية تحتفي باليوم الوطني في شوارع نجران ميلان يصعد للوصافة بهدف في هيلاس فيرونا المتحدثة باسم السفارة الأمريكية وعائلتها يستمتعون بـ الجريش زلزال يهز كهرمان مرعش مجددًا في تركيا الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق مسيرة المركبات تجوب شوارع نجران احتفاءً باليوم الوطني تحذيرات من تكرار كارثة درنة الليبية في عدن
تواصل وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني، مشاركتها في فعاليات (عز الوطن 2)، التي انطلقت في واجهة روشن بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 – 24 سبتمبر 2023 م احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ (93) للسعودية، بمشاركة منسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية.
ويضم جناح الدفاع المدني ركن الأنشطة التفاعلية وركن الآليات القديمة التراثية وركن الآليات الحديثة والعروض التفاعلية التوعوية، التي حظيت باهتمام وإعجاب زوار (عز الوطن 2) من المواطنين والمقيمين والزوار.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.