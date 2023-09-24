Icon

لقطات جمالية لأمطار الحرم المكي الليلية Icon حزن في مصر بعد وفاة الفنان أحمد عصام Icon مقترح بتعميم حاوية القمامة الخفية Icon أنشطة وفعاليات ترفيهية بحدائق الرياض احتفاءً باليوم الوطني السعودي Icon الأهلي المصري يهزم سان جورج بثلاثية Icon حريق في منطقة جبلية بالنماص ولا إصابات Icon التعادل عنوان الشوط الأول بين الشباب والباطن Icon السيارات الكلاسيكية في الدمام احتفالًا باليوم الوطني السعودي Icon تشكيل النصر المتوقع ضد أحد في كأس الملك Icon منع الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي بالنيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضمنت ألعابًا للكبار والصغار

أنشطة وفعاليات ترفيهية بحدائق الرياض احتفاءً باليوم الوطني السعودي

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
أنشطة وفعاليات ترفيهية بحدائق الرياض احتفاءً باليوم الوطني السعودي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بالعاصمة الرياض إقبالًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين احتفالًا باليوم الوطني السعودي 93 “نحلم ونحقق”، واستمتعت العائلات بالأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة التي تضمنت ألعابًا للكبار والصغار، وعروضًا مرئية وضوئية، في لحظات مبهرة تعكس ابتهاجهم بالذكرى المجيدة.

أنوار جمالية

وتوشحت طرقات المدينة وشوارعها وتقاطعاتها وميادينها بالألوان الخضراء، ورفرفت فوق سواريها الأعلام الوطنية، في حين اكتست الأعمدة وزوايا الأنفاق والجسور بأنوار جمالية زاهية، وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور القيادة والرموز الوطنية الخالدة، لترسم اللوحات هوية مشرقة لذكرى التوحيد.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع

تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع

مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

وعبّر المواطنون والمقيمون عن فرحة تغمرهم باليوم الوطني السعودي 93 ومشاعر مفعمة بالولاء والإخلاص لهذا الوطن الغالي ورجاله الأوفياء، نقلتها صور الازدحام في الشوارع الرئيسة، وواجهات المركبات التي تزينت بالأعلام، وكذلك الأيادي التي تلوح بصور القادة، بما يعكس مظاهر الفرح والفخر التي عمت العاصمة بهذه المناسبة الخالدة.

واستقبل متنزه الأمير عبدالعزيز بن عياف الأهالي بالعديد من البرامج الممتعة التي شملت أنشطة تفاعلية للزوّار تعتمد على ألعاب الذكاء والألغاز والتحدي، احتوت على معلومات تعريفية وتثقيفية عن مسيرة الوطن وتاريخه وأمجاده الأبطال، إلى جانب الاستمتاع بالعروض المرئية والضوئية المدعومة بالبروجكتر والليزر.

لحظات بهيجة

وعاش الزوّار والمتنزهين لحظات بهيجة مع أسرهم وأطفالهم في ساحة الدوح وحديقة الدار البيضاء الثانية والنرجس والندوة تضمنت عروضًا عالمية على خشية المسرح شارك فيها الأطفال بفاعلية، إلى جانب تقديم فنون أدائية مثل “الخبيتي، السامري، والعرضة”، كما تمتعوا بأنغام العزف الحي لـ”القانون، والعود، والناي”، وعروض متجولة وغيرها.

وتسابق العديد من الأطفال والشباب في المواقع ذاتها إلى ورشتي عمل التي استهدف تعليمهم فن العرضة، وبعض الأطباق السعودية، إلى جانب تقديم فقرة خاصة بلعبة الصقر التفاعلية، وأخرى عبارة عن شاشة رقمية اختبر فيها الأطفال ذكاءهم بكتابة عبارات للوطن، أو أحد رموز اليوم الوطني، إضافة إلى شاشة تفاعلية اختبرت مواهبهم الغنائية بترديد كلمات الأغاني الوطنية بأصواتهم.

يذكر، أن أمانة منطقة الرياض جهزت 5 مواقع بالمدينة للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 93، شملت متنزه الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، وساحة الدوح، حديقة النرجس (الملتقى)، حديقة الدار البيضاء الثانية، وحديقة الندوة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز روح الانتماء وتحفيز المشاركة الوطنية في المناسبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف