أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية

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استقبلت محطة القادة في مطل البجيري بمدينة الدرعية بالرياض، مساء اليوم، الزوار والسائحين بالأهازيج والأزياء الشعبية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
وأظهر الفيديو الذي شاركته قناة العربية تخصيص ممر معلق به لافتات قماشية مكتوب عليها قادة وحكام المملكة على مر تاريخ الدولة السعودية آخرهم الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وشهد مطل البجيري، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار الذين قدموا لحضور فعاليات اليوم الوطني الـ 93، حيث استقبلهم المنظمون بالزي الشعبي والأهازيج التراثية.
ويحتفل المواطنون والمقيمون على أرض المملكة بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، حيث نظمت الجهات الأمنية والترفيهية عروضًا وفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
شاهد.. محطة القادة في مطل البجيري بـ #الدرعية تستقبل الزوار بالأهازيج والأزياء الشعبية احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93
#نحلم_ونحقق
عبر:@__Khalid6 pic.twitter.com/OvSGjH293f
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 22, 2023