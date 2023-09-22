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شهد مطل البجيري إقبالًا كبيرًا من المواطنين

أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت محطة القادة في مطل البجيري بمدينة الدرعية بالرياض، مساء اليوم، الزوار والسائحين بالأهازيج والأزياء الشعبية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

ممر معلق

وأظهر الفيديو الذي شاركته قناة العربية تخصيص ممر معلق به لافتات قماشية مكتوب عليها قادة وحكام المملكة على مر تاريخ الدولة السعودية آخرهم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وشهد مطل البجيري، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار الذين قدموا لحضور فعاليات اليوم الوطني الـ 93، حيث استقبلهم المنظمون بالزي الشعبي والأهازيج التراثية.

ويحتفل المواطنون والمقيمون على أرض المملكة بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، حيث نظمت الجهات الأمنية والترفيهية عروضًا وفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

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