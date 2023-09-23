أهالي الجوف ومكة المكرمة ينشدون الفرح ابتهاجًا باليوم الوطني

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شهدت الميادين العامة والأسواق بمنطقة الجوف فرحة وابتهاج الأهالي بمناسبة اليوم الوطني 93 للسعودية، عبر مظاهر الفرح والاعتزاز بهذه الذكرى.
وفي مدينة سكاكا، يحتفل الأهالي في المقاهي والمطاعم والمتاجر المتنوعة، عبر أزياء الأطفال التي تتوشح بصور القيادة الرشيدة و العلم السعودي.
وتزينت المتاجر والأسواق والمطاعم والمقاهي بشعارات الوطن حيث بدأت باستقبال عملائها ببرامج وطنية مختلفة للاحتفاء باليوم الوطني.
كما ارتسم الشعور بالفرحة والفخر على محيا أطفال وعامة سكان مكة المكرمة، وهم يحتفلون بفرحة اليوم الوطني الـ 93، من خلال مشاركتهم أسرهم للفعاليات والبرامج المصاحبة التي احتضنتها مكة المكرمة في عدد من المواقع والميادين.
ووثقت عدسة “واس” جانبًا من أفراح الأطفال والأهالي خلال تواجدهم في مختلف مواقع الفعاليات، التي تقام تحت شعار “نحلم ونحقق”، وهم يتوشحون أعلام الوطن والابتسامة تعلو محياهم، فرحاً باليوم الوطني الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن.