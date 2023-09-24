Icon

فرحة أهالي حفر الباطن احتفاءً باليوم الوطني 93 Icon فوز ليفربول ضد وست هام بثلاثية Icon أهالي عسير يملؤون الشوارع والميادين احتفالًا باليوم الوطني الـ93 Icon Neymar يُطالب بإقالة جيسوس! Icon وزير العدل يفتتح ملتقى التطوع القانوني في نسخته الأولى غدًا Icon فرح الهادي تحتفل مع عائلتها باليوم الوطني الـ93 Icon ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والشبو بالرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا Icon التعاون يستهدف مواصلة التألق ضد القادسية Icon مسيرة وطنية بأحد المسارحة احتفالًا باليوم الوطني الـ93 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة

أهالي عسير يعبرون عن مشاعر الفخر والاعتزاز في اليوم الوطني الـ93

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
أهالي عسير يعبرون عن مشاعر الفخر والاعتزاز في اليوم الوطني الـ93
المواطن - تصوير: حسين عسيري

مواضيع ذات علاقة

عبر أهالي منطقة عسير عن اعتزازهم وفخرهم خلال احتفالهم باليوم الوطني الـ93، حيث خرجوا إلى الشوارع والميادين للاحتفال والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

ووثقت صحيفة “المواطن” هذه الاحتفالات، إذ هنأ أهالي عسير القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بهذا الوطن وأمنه وأمانه، معربين عن تمنياتهم بأن تنعم السعودية بالخير والأمن والسعادة.

قد يهمّك أيضاً
33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيس الإيراني: نهنئ السعودية بيومها الوطني ونأمل بتطوير العلاقات بكافة المجالات

الرئيس الإيراني: نهنئ السعودية بيومها الوطني ونأمل بتطوير العلاقات بكافة المجالات

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفلت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف