أهالي عسير يعبرون عن مشاعر الفخر والاعتزاز في اليوم الوطني الـ93

عبر أهالي منطقة عسير عن اعتزازهم وفخرهم خلال احتفالهم باليوم الوطني الـ93، حيث خرجوا إلى الشوارع والميادين للاحتفال والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

ووثقت صحيفة “المواطن” هذه الاحتفالات، إذ هنأ أهالي عسير القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بهذا الوطن وأمنه وأمانه، معربين عن تمنياتهم بأن تنعم السعودية بالخير والأمن والسعادة.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفلت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.