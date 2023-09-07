أوضاع كارثية في مختلف ولايات دارفور

تشهد ولاية جنوب دارفور صراعًا آخر، بعدما اتسعت دائرة العنف القبلي في منطقة كبم، على وقع الحرب الدائرة منذ 145 يومًا في السودان

وأكدت مصادر محلية لـ”العربية” مقتل 260 شخصًا على الأقل في الصراع الدائر بين قبيلتي البني هلبة والسلامات، وإصابة أكثر من 540 شخصًا من الطرفين.

ووفقًا للمصادر أدت أحداث العنف القبلي لحرق 36 حيًا سكنيًا داخل مناطق الصراع ونفوق 270 رأسًا من الماشية وحرق عدد من السيارات.

تدهور الوضع الأمني

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور لـ”العربية” أن الصراع القبلي اتسع بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار الحرب الدائرة في البلاد. كما وصف المتحدث باسم حكومة دارفور مصطفى الجميل الوضع بالإقليم بأنه كارثي.

وفي وقت سابق، وصلت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى تشاد، أمس الأربعاء، للقاء لاجئين سودانيين فروا من أعمال عنف عرقية وجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه “يذكر” بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عامًا، ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.