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دفعة إضافية من 10 دبابات

أوكرانيا ترفض صفقة دبابات ألمانية تالفة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
أوكرانيا ترفض صفقة دبابات ألمانية تالفة
المواطن - فريق التحرير

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رفضت أوكرانيا قبول دفعة إضافية من 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 إيه 5 أرسلتها ألمانيا، قائلة: إنها بحاجة إلى إصلاحات لا يستطيع الجيش الأوكراني تنفيذها، وفقًا لما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية.

10 دبابات ليوبارد

وبحسب المجلة، أخطرت كييف برلين مؤخرًا بأن الدفعة الأخيرة من الدبابات التي وصلت إلى بولندا تتطلب إصلاحات كبيرة.

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ووفقًا لصحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية فإن أول 10 دبابات ليوبارد قدمتها ألمانيا في يوليو كانت لديها مشكلات مماثلة.

وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية أعلنت عن نقل دفعة أخرى من 10 دبابات في أغسطس، قالت الدنمارك في سبتمبر: إن 10 دبابات ليوبارد فقط وصلت إلى أوكرانيا، بينما لا تزال 10 دبابات أخرى في الطريق إليها.

واختتمت وزارة الدفاع الألمانية لشبيجل أنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية، لكنها أضافت أن إصلاحات الدبابات جارية بالتعاون مع أوكرانيا.

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