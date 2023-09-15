أوليفر كان يلتقي بنجوم الهلال

حرص الحارس الألماني المخضرم أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق في نادي بايرن ميونخ الألماني، على زيارة تدريبات نادي الهلال أمس ودعم اللاعبين قبل مواجهة نادي الرياض اليوم في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا من زيارة كان لنجوم الهلال أمس في التدريبات.

إقالة كان من منصبه بمايو الماضي

وفي مايو الماضي، أعلن مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، إقالة كل من أوليفر كان من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي وحسن صالح ميديتش كمدير رياضي للنادي، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري الألماني موسم 2022/ 2023 بعد الفوز على فريق كولن، بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ34 والأخيرة.

وقررت إدارة البايرن، تعيين يان كريستيان دريسن كمدير تنفيذي جديد للنادي، حيث سبق له العمل كنائب لرئيس النادي في الـ10 سنوات الأخيرة.