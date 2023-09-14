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اعتبرته إجراءً انتقاميًا من بكين

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
المواطن - فريق التحرير

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أعرب البيت الأبيض للمرة الأولى عن قلقه من رد الفعل الصيني العنيف ضد شركة “أبل”، وقال إنه يرصد تقارير عن حظر حكومي متزايد لهواتف “أيفون”، ويعتقد أن الإجراء يعد انتقاماً من الولايات المتحدة.

الانتقام العنيف

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “يبدو الحظر نوعاً من الانتقام العنيف غير المناسب من الشركات الأمريكية الذي شهدنا مثله من جمهورية الصين الشعبية في الماضي”.

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كشفت “بلومبرغ” في الشهر الجاري عن عزم الصين توسيع حظر استخدام هواتف “أيفون” ليشمل عدداً كبيراً من الشركات المدعومة من الدولة والهيئات الحكومية، في إشارة إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها “أبل” في البلد. أصدر عدد من الهيئات الصينية تعليمات لموظفيها بعدم جلب هواتف “أيفون” الخاصة بهم إلى العمل.

ثغرات أمنية

وتفاقم الوضع، أمس الأربعاء، عندما اعترضت بكين على تقارير عن القيود المفروضة على “أيفون”، في حين أثارت مخاوف حول مشكلات أمنية في الهاتف.

وتركت التصريحات المستثمرين الأمريكيين غير واثقين من وضع “أبل” في الصين، أكبر قاعدة إنتاج وسوق دولية للشركة، مع إصدار هاتف “أيفون” الجديد. انخفضت الأسهم بنحو 1.3% في بورصة نيويورك أمس، قبل أن تعوّض بعض خسائرها.

توترات بين الصين وأبل

التوترات بين الصين و”أبل” هي جزء من مواجهة أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم. قلصت الولايات المتحدة من صادرات معدات صنع الرقائق المتطورة إلى الصين، مشيرة إلى مخاوف من أن تلك التكنولوجيا ستساعد على تجهيز جيش الدولة الآسيوية، وفرضت الصين قيوداً على الصادرات وقيدت قدرة “ميكرون تكنولوجي”، شركة صنع الرقائق الأميركية، على بيع المنتجات.

اختلفت تصريحات ماو عن الحوادث الأمنية بشكل طفيف عن الترجمة الإنجليزية للإحاطة الصحفية. فالترجمة الفورية التي قامت بها الوزارة في الموقع، أغفلت الإشارة إلى “التقارير الإعلامية”. عادةً تُدار المؤتمرات الصحفية لوزارة الخارجية بشكل صارم، وتكون إجابات المتحدث الرسمي والترجمة متسقة ومعدة مسبقاً.

مؤتمر أبل

وجاء المؤتمر الصحفي الصيني بعد ساعات فقط من إزاحة “أبل” الستار عن الطراز الأحدث من هاتفها الرائج، “أيفون 15”. وطرحت الشركة 4 طرازات جديدة، “أيفون 15″، “أيفون 15 بلس”، “أيفون 15 برو”، “أيفون 15 برو ماكس”، كما حدث في الأجيال السابقة القليلة. وستبدأ الشركة تلقي الطلبيات المسبقة يوم الجمعة الماضية.

 

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