أول تعليق لبايدن بعد ارتداء الوشاح الهدية من مودى بقمة العشرين

ودع قادة العالم، اليوم الأحد، قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بصورة تذكارية ربما سيتذكرها العالم لأعوام قادمة؛ لما لها من دلالة كبيرة ومعانٍ عميقة.

أول تعليق لبايدن

وجاء أول تعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام أعمال قمة العشرين حيث التقط صورة مع قادة العالم في مجمع راج غات التذكاري في وسط نيودلهي (موقع الشعلة الأبدية المقام تخليدًا لذكرى المهاتما غاندي) اليوم الأحد.

وقال بايدن، عبر منصة “إكس” اليوم: إن رسالة المهاتما غاندي المتمثلة في اللاعنف والاحترام والحقيقة أصبحت مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأضاف: “نرجو أن تستمر في إلهام العالم وتكون أساس الرابطة بين بلدينا”.

It was an honor to visit the Raj Ghat Memorial today, and lay a wreath with my fellow G20 leaders. Mahatma Gandhi’s message of non-violence, respect, and truth matters today more than ever — may it continue to inspire the world and be the basis of the bond between our countries. pic.twitter.com/GVL3kOUTKC — President Biden (@POTUS) September 10, 2023

لحظة التقاط الصورة الجماعية

ونشر بايدن فيديو يوثق لحظة التقاط الصورة الجماعية لقادة مجموعة العشرين، أمام موقع الشعلة الأبدية المقام تخليدًا لذكرى الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي.

وأكد بايدن أن الشراكة بين الهند والولايات المتحدة تؤسس جذور مبدأ الوصاية الذي وضعه المهاتما غاندي، وتابع: “الوصاية مشتركة بين بلدينا وعلى كوكبنا. شكرًا لك، رئيس الوزراء على إحضارنا إلى هنا اليوم”.

هدية مودي لبايدن

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: إن قرار رئيس الوزراء الهندي منح هدية للرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء العالم الحاضرين لقمة العشرين وشاح قطني، كان فعلًا له جذوره في التاريخ والرمزية لرئيس الوزراء الهندي مع سعيه لتسليط الضوء على حرية الحركة التي تتمتع بها بلاده على الساحة العالمية.

وبينما كان قادة العشرين يسيرون نحو نصب واجهات لغاندي، الزعيم الروحي لاستقلال الهند وتم اغتياله عام 1948، تم تحيتهم بأوشحة خادية، وهي الشعار الرئيسي الذي ساعد الهند على الاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني.

رمز عالمي

وشوهد مودي وهو يضع الوشاح القطني حول عنق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وآخرين، وهم يلتقطون الصور أمام خلفية كبيرة لمعبد سابارماتي في ولاية جوجارات، في واحد من المنازل العديدة التي يمتلكها مودي عبر الهند.

وتقول سي إن إن: إنه بالنسبة لغاندي، الرجل الذى أصبح رمزًا عالميًّا للبلاد ونبذ العنف، فإن الأوشحة المصنوعة من قماش الخادي الهندي كانت رمزًا للاعتماد على الذات، وهي رقعة من الملايس يمكن أن يصنعها الهنود محليًّا، وكانت مصممة لمقاطعة المنتجات بريطانية الصنع خلال الاستعمار البريطاني. وأظهرت الوشاحات أن الهنود قادرون على توسيع إمكانياتهم الصناعية، وتحرير البلاد من الاعتماد على الحكام الاستعماريين.

وكتب مودي على منصة X، تويتر سابقًا، اليوم الأحد يقول: مع تقارب الدول المتنوعة، فإن مثل غاندي الخالدة توجه رؤيتنا الجماعية لمستقبل عالمي متناغم وشامل ومزدهر.