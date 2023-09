أول تعليق لبايدن بعد ارتداء الوشاح الهدية من مودى بقمة العشرين

ودع قادة العالم، اليوم الأحد، قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بصورة تذكارية ربما سيتذكرها العالم لأعوام قادمة؛ لما لها من دلالة كبيرة ومعانٍ عميقة.

وجاء أول تعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام أعمال قمة العشرين حيث التقط صورة مع قادة العالم في مجمع راج غات التذكاري في وسط نيودلهي (موقع الشعلة الأبدية المقام تخليدًا لذكرى المهاتما غاندي) اليوم الأحد.

وقال بايدن، عبر منصة “إكس” اليوم: إن رسالة المهاتما غاندي المتمثلة في اللاعنف والاحترام والحقيقة أصبحت مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأضاف: “نرجو أن تستمر في إلهام العالم وتكون أساس الرابطة بين بلدينا”.

It was an honor to visit the Raj Ghat Memorial today, and lay a wreath with my fellow G20 leaders.

Mahatma Gandhi’s message of non-violence, respect, and truth matters today more than ever — may it continue to inspire the world and be the basis of the bond between our countries. pic.twitter.com/GVL3kOUTKC

