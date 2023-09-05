أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على الفيديو الذي أظهر قرد بابون وهو يتجول بأحد أحياء مدينة الرياض.

قرد بابون في الرياض

وقال مركز تنمية الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إنه إشارة إلى الفيديو المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبين المركز الوطني أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان.

وأوضح المركز أن وجود القرود في الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي لهذا الكائن البري.

وأكد المركز حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية بدون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914.

جهود معالجة تزايد أعداد قرود البابون

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أعلن مؤخرًا انطلاق جهود معالجة تزايد أعداد قرود البابون، مؤكدًا اعتماده حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.