Icon

أول رسالة من حسن كادش لجماهير الاتحاد Icon رفع أسعار الوقود في باكستان حتى منتصف سبتمبر Icon توضيح هام من حساب المواطن قبل دعم سبتمبر Icon عثمان أبو بكر: لم أفهم قرار اتحاد القدم بالسماح بمفاوضة اللاعبين بـ معسكر الأخضر Icon جماهير التعاون تطلب التعاقد مع حمدالله Icon 3 أطعمة إفطار صحية للقلب تخفض الكوليسترول بالدم Icon الصين تفرض قيودًا على تأشيرة دخول الأمريكيين Icon إنذار أحمر: سيول وبرد على عسير اليوم Icon عبدالعزيز المريسل: الاتحاد حسم صفقة محمد صلاح Icon تعليق قديروف على إدراج والدته ضمن قوائم العقوبات الأمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
انضم للعميد قادمًا من التعاون

أول رسالة من حسن كادش لجماهير الاتحاد

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
أول رسالة من حسن كادش لجماهير الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

وجه اللاعب حسن كادش أول رسالة لجماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد الانضمام رسميًّا للعميد أمس قادمًا من نادي التعاون.

وقال كادش في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”: “جمهور الذهب سعيد بالانضمام لكم، أسأل الله التوفيق وأن أكون عند حسن ظنكم”.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

وسيمثل كادش صفوف نادي الاتحاد حتى صيف 2026.

مسيرة حسن كادش

وبدأ اللاعب حسن كادش مسيرته في نادي الاتفاق خلال الفترة من 2012 إلى 2017 ثم لعب لنادي الهلال خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ثم لعب مع التعاون بداية من عام 2020 حتى 2023.

وفي سياق آخر، يبحث نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة المقبلة، بيع اللاعب البرتغالي جوتا وذلك بعد أن عجز عن إثبات نفسه مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

كادش - 3

وكان النجم البرتغالي انضم للعميد في صيف العام الجاري قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي مقابل 90 مليون يورو بواقع 30 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يستمر العقد لمدة 3 مواسم.

إدارة أنمار الحائلي تعمل على التخلص من اللاعب البرتغالي جوتا لتوفير راتبه السنوي، والسعي لضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

حسن كادش - 1

وكانت جماهير الاتحاد طالبت إدارة الحائلي بحسم صفقة صلاح، حيث قالت قناة “الكأس” القطرية: إن صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض مع إدارة ليفربول من أجل رحيله إلى دوري روشن السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030
السعودية اليوم

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو...

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات...

السعودية اليوم
تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام
السعودية اليوم

تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام

السعودية اليوم
لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي حتى 2026
الرياضة

لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي...

الرياضة
كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا
غرائب

كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل...

غرائب
شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022
السوق

شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي...

السوق
استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين
السعودية اليوم

استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7...

السعودية اليوم