أول ظهور لرئيس #الكونغو بعد شائعة الانقلاب عليه | #شاهد_سكاي

نشر الحساب الرسمي للرئاسة في #الكونغو فيديو للحظة وصول رئيس #الكونغو دينيس ساسو نغيسو البالغ من العمر 79 عامًا إلى #نيويورك لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد شائعات الانقلاب العسكري عليه. pic.twitter.com/8Dlcw6AGrj — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 17, 2023

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال الوزير تييري مونغالا في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مساء أمس الأحد: “تنفي الحكومة تلك الشائعات، وتؤكد عدم حدوث انقلاب عسكري في برازافيل، وتطالب الرأي العام بالهدوء، والمواطنين بممارسة أنشطتهم المعتادة”.

وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، البالغ من العمر 79 عامًا، قد غادر العاصمة برازافيل، متجهًا إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن الجيش سيطر على المنشآت الرئيسية في العاصمة.

انقلابات إفريقيا

ونشرت الرئاسة الكونغولية في وقت لاحق فيديو للرئيس وهو يصل إلى مقر البعثة الكونغولية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تشهد إفريقيا العديد من الانقلابات العسكرية، على غرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر وأخيرًا الغابون.