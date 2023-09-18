أول ظهور للسائح الكويتي بعد الاعتداء عليه بتركيا

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نشرت صحف كويتية صورًا للسائح الكويتي، الذي أشعلت قضيته مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرَّض لاعتداء همجي من مواطن تركي في مدينة طرابزون، أفقده الوعي؛ وأُدخل على إثره المستشفى.
وبحسب الصورة، ظهر المواطن الكويتي وبجانبه رجل أمن، وآخر مدني، بعد أن تلقى العلاج.
وفي تصريحات سابقة، أكد سفير الكويت في تركيا وائل العنزي، أن المواطن بخير، وأن محامي السفارة يتابع إجراءات القضية.
وكانت القضية قد أشعلت الرأي العام الخليجي، وضجت وسائل التواصل غضبًا مما تعرض له المواطن الكويتي، وسط مطالبة السلطات التركية بضرورة وضع حد لمنع مثل تلك التصرفات والمضايقات التي يتعرض لها بعض أفراد الجاليات العربية والخليجية من بعض المتطرفين هناك.