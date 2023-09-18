Icon

السجائر الإلكترونية تسبب اضطراب المناعة Icon أرقام كوبو في مواجهة ريال مدريد ضد سوسيداد Icon دراجة تسير بمفردها في الشارع Icon لقطات لـ النمر العربي يتجول في جبال تهامة عسير Icon الهلاليون: ننتظر كبير القارة Icon ترامب يقدم حلولًا لحل أزمة الحرب في أوكرانيا Icon تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية Icon نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير Icon السعودية تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة السادسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أُدخل على إثره المستشفى

أول ظهور للسائح الكويتي بعد الاعتداء عليه بتركيا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
أول ظهور للسائح الكويتي بعد الاعتداء عليه بتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت صحف كويتية صورًا للسائح الكويتي، الذي أشعلت قضيته مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرَّض لاعتداء همجي من مواطن تركي في مدينة طرابزون، أفقده الوعي؛ وأُدخل على إثره المستشفى.

ظهور المواطن الكويتي

وبحسب الصورة، ظهر المواطن الكويتي وبجانبه رجل أمن، وآخر مدني، بعد أن تلقى العلاج.

قد يهمّك أيضاً
الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين

نصيحة هامة قبل التقديم على تمويل عقاري

نصيحة هامة قبل التقديم على تمويل عقاري

وفي تصريحات سابقة، أكد سفير الكويت في تركيا وائل العنزي، أن المواطن بخير، وأن محامي السفارة يتابع إجراءات القضية.

وكانت القضية قد أشعلت الرأي العام الخليجي، وضجت وسائل التواصل غضبًا مما تعرض له المواطن الكويتي، وسط مطالبة السلطات التركية بضرورة وضع حد لمنع مثل تلك التصرفات والمضايقات التي يتعرض لها بعض أفراد الجاليات العربية والخليجية من بعض المتطرفين هناك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026!
آخر الاخبار

مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى...

آخر الاخبار
“وقاء”: الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900 بؤرة لتكاثر نواقل الأمراض بالطائف
السعودية اليوم

“وقاء”: الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900...

السعودية اليوم
أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة
حصاد اليوم

أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة

حصاد اليوم
لقطات لأمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
انسحاب الفصائل المتصارعة من مواقع الاشتباكات في ليبيا
العالم

انسحاب الفصائل المتصارعة من مواقع الاشتباكات في...

العالم
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات
الترفيه

السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات

الترفيه