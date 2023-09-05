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بعد إصابته بكدمات في الوجه

أول ظهور للمستشار الألماني بعصابة عين

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
أول ظهور للمستشار الألماني بعصابة عين
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس في مناسبة عامة بالعاصمة برلين لأول مرة منذ إصابته بكدمات في الوجه، مؤكدًا أنه يشعر بحالة جيدة.

عصابة عين سوداء

وذكر شولتس ردًّا على أسئلة الصحفيين خلال زيارة لحضور مناسبة دينية في العاصمة برلين: كل شيء على ما يرام، أنا بخير، وفقًا لوكالة DPA الألمانية.

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وفي وقت سابق من أمس الاثنين، نشر المستشار الألماني صورة توضح الإصابة التي تعرض لها في الوجه في صفحته على منصة X بعين واحدة، حيث غطى الثانية بعصابة عين سوداء اللون ليبدو كالقراصنة الذين نشاهدهم في الأفلام، وعلق: إنني أتطلع إلى الميمات. شكرًا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه!.

سقط خلال ممارسة رياضة الركض

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية: إن شولتس سقط خلال ممارسة رياضة الركض، ويعاني رضوضًا في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده المقررة خلال النهار.

وأشارت إلى أنه يعتزم العودة إلى ممارسة عمله يوم الاثنين 4 سبتمبر.

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