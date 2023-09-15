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خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية

أول فحص صحي لكوكب الأرض ينذر بكارثة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
أول فحص صحي لكوكب الأرض ينذر بكارثة
المواطن - فريق التحرير

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حذر العلماء في السابق من أن الأرض تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة؛ بفعل التلوث الذي يسببه الإنسان.

خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية

ووفقًا للعلماء، الذين حذروا من تدخل الإنسان في البيئة، فإن الأرض أصبحت تقع خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية، مستندين في ذلك إلى أكثر من ألفي دراسة، بحسب تقرير تم نشره على موقع ساينس أدفانس.

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ولفت العلماء في تقرير إلى أن ستة من الحدود التسعة قد تم انتهاكها، ووصف الباحثون هذا التقرير بمثابة أول فحص صحي علمي للكوكب بأكمله.

وتمثل الحدود التسعة جميعها مكونات نظام الأرض المتأثرة بشدة بالأنشطة البشرية وذات الصلة بالحالة العامة للأرض.

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