أول فحص صحي لكوكب الأرض ينذر بكارثة السديس للقيادات الدينية: هيئوا الأجواء التعبدية لقاصدي الحرمين المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان نونو سانتو: حمدالله باقٍ في الاتحاد إيجالو يحقق إنجازًا بلقاء الوحدة ضد ضمك بعد مرور 545 يومًا موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والقنوات الناقلة 11300 قتيل في درنة بسبب العاصفة دانيال رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق القبض على شخصين روجا إمفيتامين في خميس مشيط جروهي يرد على أنباء رحيله عن الاتحاد
حذر العلماء في السابق من أن الأرض تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة؛ بفعل التلوث الذي يسببه الإنسان.
ووفقًا للعلماء، الذين حذروا من تدخل الإنسان في البيئة، فإن الأرض أصبحت تقع خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية، مستندين في ذلك إلى أكثر من ألفي دراسة، بحسب تقرير تم نشره على موقع ساينس أدفانس.
ولفت العلماء في تقرير إلى أن ستة من الحدود التسعة قد تم انتهاكها، ووصف الباحثون هذا التقرير بمثابة أول فحص صحي علمي للكوكب بأكمله.
وتمثل الحدود التسعة جميعها مكونات نظام الأرض المتأثرة بشدة بالأنشطة البشرية وذات الصلة بالحالة العامة للأرض.