أول قرار من المحكمة بحادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

شهدت قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، المروع الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، حيث أصدرت المحكمة أول قرار لها.

أولى جلسات المحاكمة

ففي أول جلسات المحاكمة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد، اليوم الخميس، قررت المحكمة باستمرار حجز الشابة الشهيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما فنّد محامي المتوفين في الحادث ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وأكد المحامي، عبد الله إسكندر، أن “المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة”.

الحادث المروع

وكانت شقيقة الفاشينيستا وهي محامية، تحدثت عبر فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات”، في 6 الشهر الجاري، مشيرة إلى أن قضية شقيقتها “ما فيها أي مخدرات، سواء كان تعاطيًا أو حيازة”، مشددة على أن “القضية جنحة، وليست جناية”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشنيستا الشهيرة فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع يوم 24 أغسطس الفائت، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

اتهامات تواجهها الفاشينيستا الكويتية

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي:

القتل الخطأ

الإصابة بالخطأ

قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

قيادة مركبة برعونة

قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول

قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة

التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير

إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

تفاصيل الحادث المروع

كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

وذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

يشار إلى أن الفاشنيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.