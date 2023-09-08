Icon

النمسا ترفض تسليم 14 ألف شاب أوكراني لأداء الخدمة العسكرية Icon تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال Icon رأي مثير للجدل عن راغد النجار قبل 24 ساعة من انتقاله للنصر Icon الشريان: الناس استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي بخطبة الجمعة! Icon أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا Icon 70 % من أمراض الجهاز الهضمي سببها نفسي Icon إلغاء عشرات الرحلات الجوية بجميع المطارات الإيطالية Icon إحباط تهريب 22 كيلو حشيش بظهران الجنوب Icon الشارقة الإماراتي يضم موسى ماريغا رسميًا Icon برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضمن 100 دبابة تم الإعلان عنها

أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت القوات المسلحة الدنماركية عن وصول أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، كان تبرعت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى وجود المزيد في طريقه إلى كييف.

10 دبابات إضافية

وأردفت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم 10 دبابات إضافية من المصنع، كما تجري القوات الدنماركية تدريبات للقوات الأوكرانية في ألمانيا على استخدام تلك المركبات، وفقًا لما ذكرته فرانس 24 الناطقة باللغة الإنجليزية.

قد يهمّك أيضاً
كاتب: تسمحون أخرب بيوتكم.. لدي 20 خادمة

كاتب: تسمحون أخرب بيوتكم.. لدي 20 خادمة

ولي العهد وبوتين يبحثان هاتفيًا استقرار أسواق الطاقة ونتائج قمة بريكس

ولي العهد وبوتين يبحثان هاتفيًا استقرار أسواق الطاقة ونتائج قمة بريكس

وكانت الدنمارك وألمانيا وهولندا قد أعلنت، في شهر فبراير الماضي، أنها ستتبرع لأوكرانيا بـ 100 دبابة ألمانية الصنع خلال الأشهر المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم