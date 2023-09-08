أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا

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كشفت القوات المسلحة الدنماركية عن وصول أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، كان تبرعت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى وجود المزيد في طريقه إلى كييف.
وأردفت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم 10 دبابات إضافية من المصنع، كما تجري القوات الدنماركية تدريبات للقوات الأوكرانية في ألمانيا على استخدام تلك المركبات، وفقًا لما ذكرته فرانس 24 الناطقة باللغة الإنجليزية.
وكانت الدنمارك وألمانيا وهولندا قد أعلنت، في شهر فبراير الماضي، أنها ستتبرع لأوكرانيا بـ 100 دبابة ألمانية الصنع خلال الأشهر المقبلة.