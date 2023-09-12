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بعد رحيله عن الأهلي

أُحد يحسم صفقة رياض بودبوز

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
أُحد يحسم صفقة رياض بودبوز
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي أُحد صفقة التعاقد مع اللاعب رياض بودبوز لاعب النادي الأهلي السابق.

وقال الإعلامي “مشعل العتيبي” المقرب من النادي الأهلي عبر حسابه في منصة “إكس”: “أُحد ينجح في ضم ثنائي الأهلي السابق، الجزائري بودبوز ومعتز هوساوي”.

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سبب رحيل بودبوز 

وقرر المدرب الألماني ماتياس يايسله رحيل بودبوز وعدم الاعتماد عليه في الموسم الحالي.

رياض بودبوز - الأهلي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رياض بودبوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع سانت إيتيان الفرنسي، وقدم مستوى مميزًا معه في دوري يلو؛ ولعب دورًا بارزًا في عودته لدوري المحترفين.

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