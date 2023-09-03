إثارة وتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس إيلون ماسك يدعو إلى الالتحاق بالكلية المجانية إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض سعيد العويران يدعو رومارينيو للانضمام إلى الشباب سحب ركامية وأمطار وسيول على مرتفعات مكة والعاصمة المقدسة تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض
أوضحت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، أن عروض ديزني أون آيس، مستمرة حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنها مليئة مليئة بالإثارة والتشويق.
وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس، لعروض عالمية حصرية مليئة بالإثارة والتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس.
ولفتت إلى أن العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر في بوليفارد رياض سيتي، وأن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني.
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.
الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.