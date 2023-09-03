Icon

إثارة وتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس Icon إيلون ماسك يدعو إلى الالتحاق بالكلية المجانية Icon إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض Icon سعيد العويران يدعو رومارينيو للانضمام إلى الشباب Icon سحب ركامية وأمطار وسيول على مرتفعات مكة والعاصمة المقدسة Icon تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود Icon قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار Icon رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا Icon الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود Icon عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر

إثارة وتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
إثارة وتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، أن عروض ديزني أون آيس، مستمرة حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنها مليئة مليئة بالإثارة والتشويق.

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس، لعروض عالمية حصرية مليئة بالإثارة والتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 15351 مخالفاً بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف

ضبط 15351 مخالفاً بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف

مضامير المشاة بعرعر متنفس للأهالي يعزز جودة الحياة

مضامير المشاة بعرعر متنفس للأهالي يعزز جودة الحياة

ولفتت إلى أن العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر في بوليفارد رياض سيتي، وأن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

فعاليات متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم